Harborea 2026 a villa Mimbelli la festa delle piante dal 17 al 19 aprile | il programma

Dal 17 al 19 aprile si svolgerà presso Villa Mimbelli la quattordicesima edizione di Harborea, mostra mercato dedicata alle piante e ai giardini d’Oltremare. Per la prima volta, l’evento si estenderà sull’intera superficie del parco ottocentesco, ampliando gli spazi disponibili per espositori e visitatori. La manifestazione si svolge ogni anno con l’obiettivo di mettere in mostra varietà di piante e proposte legate al mondo del giardinaggio.

La quattordicesima edizione di Harborea, mostra mercato delle piante e dei giardini d’Oltremare, si terrà a Villa Mimbelli dal 17 al 19 aprile e per la prima volta si estenderà sull'intera superficie dell'ottocentesco parco ampliando gli spazi a disposizione di espositori e visitatori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Green Economy Festival 2026: a Parma dal 17 al 19 aprileImprese, scienziati e protagonisti del dibattito internazionale per immaginare “Il mondo tra 20 anni”. Il Paradiso Delle Signore Dal 13 Al 17 Aprile 2026: Caterina sceglie il padre!Ne Il Paradiso delle Signore la settimana dal 13 al 17 aprile 2026 mette Caterina davanti a una decisione cruciale che potrebbe cambiare il suo... Dal 17 al 19 aprile torna Harborea a Villa MimbelliLa quattordicesima edizione di Harborea, mostra mercato delle piante e dei giardini d’Oltremare, si terrà a Livorno nelle giornate del 17, 18 e 19 aprile, per la prima volta diffondendosi sull’intera ... livornopress.it Fioriture Urbane: Fondazione LEM lancia il contest fotografico per la prima edizione primaverile di HarboreaFioriture Urbane: Fondazione LEM lancia il contest fotografico per la prima edizione primaverile di Harborea ... livornopress.it