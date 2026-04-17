Gambettola gran finale per il 140° Carnevale | sfilate e festa

A Gambettola si conclude domenica 19 aprile la 140ª edizione del Carnevale della Romagna, che ha visto sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati nel corso delle ultime settimane. La manifestazione, che rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità, si avvia alla conclusione con un evento finale che coinvolge i partecipanti e il pubblico presente. La festa si terrà nel centro cittadino, con iniziative e spettacoli previsti per l’intera giornata.

Il cuore pulsante di Gambettola si prepara a celebrare un traguardo storico: domenica 19 aprile il Carnevale della Romagna chiuderà la sua stagione con la sua 140esima edizione. La giornata conclusiva, che segna la fine di un lungo percorso iniziato il 28 febbraio, vedrà le strade del centro storico animarsi per l’ultimo appuntamento della rassegna. Un programma tra tradizione gastronomica e sfilate spettacolari. L’evento finale di domenica si articolerà in diverse fasi, partendo dalle ore 15 con la terza sfilata dei carri allegorici. Questo momento clou sarà presentato da Beatrice Balzani e Fausto Peppi, offrendo agli spettatori l’ultima occasione per ammirare le opere dei carristi prima della fine della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gambettola, gran finale per il 140° Carnevale: sfilate e festa Notizie correlate Locri a festa: il Gran Carnevale 2026 tra sfilate, concerti e sapori locali in piazza dei Martiri.Il Gran Carnevale Locrese 2026 prenderà vita domenica 15 e lunedì 16 febbraio nel cuore di Locri, trasformando piazza dei Martiri in un vibrante... Pasquetta in maschera. Gambettola celebra i 140 anni del carnevaleLunedì di Pasqua alle 15,30 il Carnevale di Gambettola (nato nel 1886) promosso Carnevale della Romagna, dà il via alla prima sfilata dei carri... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Gran finale per il 140esimo Carnevale della Romagna: nel fine settimana l'ultimo appuntamento della stagione; Gran finale per il 140esimo Carnevale della Romagna: nel fine settimana l'ultimo appuntamento della stagione; Gambettola come Rio. Migliaia in centro per la sfilata notturna; Seconda sfilata del Carnevale: stasera carri illuminati dai fari. Gambettola come Rio. Migliaia in centro per la sfilata notturnaI 20 carri mascherati erano tutti illuminati con fari e luci a led. Domenica prossima il gran finale con la proclamazione dei vincitori. ilrestodelcarlino.it Serata “Afro Carneval” !!! QUESTA SERA IN PIAZZA PERTINI Gambettola si accende di energia, ritmo e colori per una serata che si preannuncia semplicemente straordinaria. - facebook.com facebook Carnevale di Gambettolacon i complimenti di @direttagamma x.com