Il parlamentare ha proposto di liberare 20 miliardi di euro dalla cosiddetta “giungla fiscale” per finanziare scuola e sanità. Ha aggiunto che si tratta di una cifra da redistribuire, ma non ha fornito dettagli specifici su come verranno ripartiti i fondi. La proposta è stata presentata in una dichiarazione pubblica senza ulteriori precisazioni sui meccanismi di distribuzione.

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© Ameve.eu - Orsini: “Liberiamo 20 miliardi dalla giungla fiscale per scuola e sanità

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