20 miliardi da riallocare a scuola sanità e crescita la proposta di Confindustria Orsini | Serve coraggio politico

Da orizzontescuola.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente di Confindustria ha proposto di riallocare 20 miliardi di euro destinandoli a scuola, sanità e crescita senza aumentare il debito pubblico. La proposta è rivolta al governo e alle parti sociali e richiede un intervento deciso. Orsini ha sottolineato la necessità di un “coraggio politico” per attuare questa riallocazione. La proposta si inserisce in un contesto di discussioni sui finanziamenti pubblici e le risorse da indirizzare ai settori fondamentali.

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Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha lanciato una proposta al Governo e alle parti sociali: riallocare 20 miliardi di euro senza aumentare il debito pubblico. La destinazione di queste risorse? Un terzo per la scuola, un terzo per la sanità e un terzo per la crescita economica del Paese. L’intervento è avvenuto durante l’assemblea generale dell’associazione degli industriali del 2026. Nel suo discorso, ripreso dall’Ansa, Orsini ha posto l’accento sulla necessità di un’azione corale, invitando le istituzioni e le forze sociali a lavorare insieme su quelle misure fiscali che, col tempo, “hanno perso la propria ragion d’essere o si sovrappongono tra loro”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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