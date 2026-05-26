20 miliardi da riallocare a scuola sanità e crescita la proposta di Confindustria Orsini | Serve coraggio politico

Notizia in breve

Il presidente di Confindustria ha proposto di riallocare 20 miliardi di euro destinandoli a scuola, sanità e crescita senza aumentare il debito pubblico. La proposta è rivolta al governo e alle parti sociali e richiede un intervento deciso. Orsini ha sottolineato la necessità di un “coraggio politico” per attuare questa riallocazione. La proposta si inserisce in un contesto di discussioni sui finanziamenti pubblici e le risorse da indirizzare ai settori fondamentali.