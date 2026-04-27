Confindustria lancia l’allarme energia Cgil e Uil temono nuovi tagli ai salari

Confindustria ha segnalato una situazione di crisi nel settore energetico, chiedendo interventi urgenti. Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione riguardo ai possibili effetti di questa crisi sui salari, prevedendo eventuali riduzioni. Entrambe le parti concordano sulla necessità di ricorrere a nuovi strumenti di indebitamento per supportare le famiglie e le imprese che si trovano ad affrontare questa fase complessa.

Imprese e sindacati sono d’accordo: in questo momento difficile serve nuovo debito per sostenere famiglie e imprese. Confindustria lancia l’allarme sulla crisi energetica, mentre Cgil e Uil, ma anche una Cisl questa volta critica, tornano a parlare di salari bassi e drenaggio fiscale, mettendo nel mirino le politiche del governo, rivelatesi fallimentari. Il Documento di finanza pubblica (Dfp) ha iniziato ieri il passaggio parlamentare con le audizioni alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. “Se la guerra finisse oggi, l’impatto varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra più lunga, già fino a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia: probabilmente sarebbe una crisi sistemica”, ha detto Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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