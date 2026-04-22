Il 22 aprile si è celebrata la Giornata della Terra 2026, giornata dedicata alla sensibilizzazione sui temi ambientali. Le associazioni ambientaliste hanno diffuso dati che segnalano un aumento della crisi climatica, una riduzione della biodiversità e un incremento dell’inquinamento industriale. Questi segnali indicano una situazione critica per il pianeta, con effetti che interessano diversi ecosistemi e comunità in tutto il mondo.

Nel giorno dell’Earth Day, i dati delle associazioni ambientaliste denunciano l’emergenza climatica, la perdita di biodiversità e i danni causati dall’inquinamento industriale.. “ Il nostro potere, il nostro Pianeta ”. È questo il messaggio scelto per la 56esima edizione della Giornata mondiale della Terra, l’Earth Day, celebrata oggi 22 aprile in tutto il mondo. Una ricorrenza nata nel 1970 e che oggi coinvolge oltre un miliardo di persone in 193 Paesi, richiamando governi, imprese e cittadini alla responsabilità ambientale. I dati diffusi dalle principali organizzazioni ambientaliste descrivono una situazione sempre più critica. Secondo il WWF, gli ultimi tre anni sono stati i più caldi mai registrati, mentre la concentrazione di anidride carbonica ha raggiunto livelli record degli ultimi 800mila anni.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giornata della Terra 2026, il pianeta lancia l’allarme tra crisi climatica e inquinamento industriale

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