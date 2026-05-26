Il rappresentante di Confindustria ha dichiarato che il costo dell’energia rappresenta una minaccia esistenziale per le imprese. Ha inoltre sottolineato come salari bassi limitino la domanda interna, chiedendo al governo interventi per aumentare i redditi dei lavoratori. La sua presa di posizione si concentra sulla necessità di interventi per affrontare i prezzi energetici e migliorare la situazione dei salari.

Il prezzo dell’energia definito una “minaccia esistenziale” e la richiesta di aiuto per alzare i salari che, essendo bassi, “frenano la domanda interna”. E poi la Cina che sta “colonizzando” i mercati, anche in settori cruciali, mentre l’ Unione Europea non interviene. Il presidente dei Confindustria Emanuele Orsini tende mani a chiunque alla ricerca di sponde di fronte a un’ industria che, avvisa, rischia la desertificazione. Di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, bussa al governo, in platea con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e a tutte le forze politiche invitando al dialogo anche i sindacati. L’ora è buia, del resto, con la produzione industriale in rosso da tre anni e uno scenario geopolitico proibitivo nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orsini (Confindustria) al governo: “Il costo dell’energia minaccia esistenziale. Salari bassi frenano la domanda interna”

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CONFINDUSTRIA PREME SUL GOVERNO PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEGLI ONERI - 15/12/2025

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