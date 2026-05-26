Orsini Confindustria | Ue non sa cos' è la competitività persi 250 mila occupati nella manifattura
L'Europa ha perso circa 250 mila posti di lavoro nella manifattura negli ultimi anni, secondo Orsini di Confindustria. L'UE, afferma, non comprende appieno il concetto di competitività e deve cambiare rotta. La necessità di un cambiamento si lega alla responsabilità delle politiche adottate, che non hanno sostenuto adeguatamente il settore industriale. Nessuna indicazione su misure specifiche o sui motivi di questa perdita di occupazione.
(Agenzia Vista) 26 maggio 2026 "L'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia. E qui torniamo alla responsabilità. L'Europa deve cambiare strada e deve cambiare passo e tocca a noi, ai suoi cittadini, tracciare il percorso. Nessun paese europeo ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti: geopolitiche, tecnologiche, climatiche, demografiche. Gli Stati Uniti e la Cina le affrontano con massicci investimenti pubblici e privati, anche sul piano militare e con politiche protezionistiche. La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Orsini (Confindustria): Ue non sa cos'è la competitività, persi 250 mila occupati nella manifattura
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