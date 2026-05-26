L'Europa ha perso circa 250 mila posti di lavoro nella manifattura negli ultimi anni, secondo Orsini di Confindustria. L'UE, afferma, non comprende appieno il concetto di competitività e deve cambiare rotta. La necessità di un cambiamento si lega alla responsabilità delle politiche adottate, che non hanno sostenuto adeguatamente il settore industriale. Nessuna indicazione su misure specifiche o sui motivi di questa perdita di occupazione.

(Agenzia Vista) 26 maggio 2026 "L'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia. E qui torniamo alla responsabilità. L'Europa deve cambiare strada e deve cambiare passo e tocca a noi, ai suoi cittadini, tracciare il percorso. Nessun paese europeo ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti: geopolitiche, tecnologiche, climatiche, demografiche. Gli Stati Uniti e la Cina le affrontano con massicci investimenti pubblici e privati, anche sul piano militare e con politiche protezionistiche. La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Orsini (Confindustria): Ue non sa cos'è la competitività, persi 250 mila occupati nella manifattura

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