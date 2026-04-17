Energia Orsini Confindustria | la miopia della UE spaventa
Un rappresentante di Confindustria ha espresso preoccupazione riguardo alle difficoltà di approvvigionamento energetico e delle materie prime, segnalando che in alcune regioni italiane si stanno già verificando problemi di disponibilità sui supermercati. La questione riguarda le restrizioni e le politiche europee che, secondo quanto riferito, stanno influenzando negativamente la catena di distribuzione e di produzione locale.
“Questa miopia veramente mi spaventa. Forse dobbiamo cambiare chi ci sta” Con questo duro attacco alla governance Ue il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha commentato il rischio recessione in Europa paventato dal Fmi, a margine di un convegno sull’economia del mare organizzato da Confindustria a Genova.”Speriamo che si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo – ha spiegato Orsini – perché, se continuiamo ovviamente con il conflitto e questa instabilità, sicuramente entreremo in recessione..”Noi – ha concluso il leader degli industriali – cominciamo ad avere problemi a reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia, cominciamo ad...🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Orsini (Confindustria): “Ue miope rischia recessione. Bisogna cambiare chi la governa”“Speriamo si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo ovviamente con il conflitto e con questa instabilità sicuramente...
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Orsini (Confindustria): Rischio recessione, Ue miope. Bisogna cambiare chi la governaSperiamo si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo ovviamente con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in ... lapresse.it
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