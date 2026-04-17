Energia Orsini Confindustria | la miopia della UE spaventa

Un rappresentante di Confindustria ha espresso preoccupazione riguardo alle difficoltà di approvvigionamento energetico e delle materie prime, segnalando che in alcune regioni italiane si stanno già verificando problemi di disponibilità sui supermercati. La questione riguarda le restrizioni e le politiche europee che, secondo quanto riferito, stanno influenzando negativamente la catena di distribuzione e di produzione locale.