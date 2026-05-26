Orsa KJ1 niente soldi agli animalisti | avevano chiesto 600mila euro di risarcimento

L’orsa KJ1 non riceverà i 600 mila euro di risarcimento richiesti dagli animalisti. La Provincia ha comunicato che la tutela della vita e della sicurezza delle persone prevale, in base a una sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di risarcimento. La decisione si basa sulla priorità di proteggere le persone rispetto alle istanze di tutela animale.

Si torna a parlare dell’orsa KJ1. E, a farlo, è direttamente la Provincia: “La tutela della vita e della sicurezza delle persone rappresenta un valore primario e prevalente nell’ordinamento: è questo uno dei principi centrali ribaditi dal Consiglio di Stato nella sentenza che ha respinto gli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Niente risarcimento alle associazioni animaliste per l'abbattimento dell'orsa KJ1: il Consiglio di Stato ribadisce la decisione del Tar. x.com

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