Il Consiglio di Stato dà ragione a Fugatti | Legittimo l'abbattimento dell'orsa Kj1

Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di LNDC Animal Protection, confermando la legittimità dell’abbattimento dell’orsa Kj1 da parte della Provincia autonoma di Trento. La richiesta di risarcimento danni presentata dall’associazione è stata quindi rigettata, mantenendo la decisione delle autorità locali. La vicenda ha coinvolto l’abbattimento dell’orsa, che aveva portato a una richiesta di risarcimento da parte dell’organizzazione animalista. La sentenza chiude così il procedimento giudiziario avviato successivamente all’evento.

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