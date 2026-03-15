Botteghe Storiche Palazzo Barbieri premia il cuore del commercio

A Verona, Palazzo Barbieri ha recentemente consegnato le targhe a 34 nuove Botteghe Storiche durante una cerimonia ufficiale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e titolari di esercizi commerciali, che hanno ricevuto il riconoscimento per le attività considerate parte fondamentale del patrimonio locale. La manifestazione ha sottolineato l’importanza di queste botteghe nel tessuto commerciale della città.

A oggi sono 290 gli esercizi attivi che possono fregiarsi di questo titolo, di cui 247 riconosciuti per l’anzianità di servizio, 31 per il particolare pregio architettonico o artistico e 12 per entrambi i requisiti. Tra le realtà più longeve che hanno segnato la storia dei quartieri spicca l'orologeria di Elisabetta Giovanna Stevanella con i suoi 71 anni di attività, seguita dal Bar Pasticceria Castelvecchio con 62 anni e da Extrò con 60 anni di presenza sul territorio. In questa edizione, un ringraziamento speciale per il loro eccezionale valore identitario è andato a L'Oste Scuro e a Massimo Grobberio, premiati specificamente per il pregio dei loro locali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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