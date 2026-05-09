Premiate cinque botteghe storiche di San Leo Bindi | Rappresentano l’anima del nostro paese

A San Leo sono state premiate cinque botteghe storiche, inserendole ufficialmente nell’albo dedicato. Il sindaco ha dichiarato che queste attività non sono semplici negozi, ma rappresentano un patrimonio da preservare e condividere con la comunità. Le botteghe premiate sono state riconosciute per il loro ruolo storico e culturale nel paese. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta recentemente nel centro del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A San Leo premiate cinque attività, entrate nell’albo delle ’Botteghe storiche’. "Non sono solo attività commerciali: rappresentano un patrimonio da custodire e raccontare", dice il sindaco Leonardo Bindi. I riconoscimenti sono stati consegnati al negozio di alimentari Cenci Isidora (presente dal 1958); alla trattoria bar Galleria (dal 1968, nella foto), al Caffè Maddalena (fondato negli anni ’40), al salone di barbiere Marcello (aperto nel 1946), all’osteria La Corte (attiva dal 1997). "Il riconoscimento si inserisce nel percorso promosso dalla Regione – continua Bindi – per valorizzare le attività commerciali e artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premiate cinque botteghe storiche di San Leo. Bindi: "Rappresentano l’anima del nostro paese" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Milano tra botteghe storiche e nuovi arrivati: l’anima della città? Cosa scoprirai Come convivono le botteghe storiche con le nuove vetrine moderne? Chi sono i nuovi abitanti che popolano i cortili milanesi? Perché... "Tutela e valorizzazione di botteghe storiche e del commercio dell'Umbria". Il via libera in RegioneOggi, mercoledì 25 febbraio, la Seconda commissione presieduta da Letizia Michelini ha dato luce verde a una Proposta di risoluzione condivisa e... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Premiate cinque botteghe storiche di San Leo. Bindi: Rappresentano l’anima del nostro paese. Premiate cinque botteghe storiche di San Leo. Bindi: Rappresentano l’anima del nostro paeseA San Leo premiate cinque attività, entrate nell’albo delle ’Botteghe storiche’. Non sono solo attività commerciali: rappresentano un patrimonio ... ilrestodelcarlino.it Dal bar sulla Marecchiese al barbiere, San Leo premia cinque botteghe storicheCinque attività del territorio che, per continuità, radicamento e valore identitario, rappresentano un patrimonio da custodire e raccontare ... altarimini.it