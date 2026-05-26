Ore difficili per Belen è stata dimessa | le ultime condizioni

La showgirl è stata dimessa dal Policlinico di Milano dopo un ricovero improvviso. Al momento si trova a casa e le sue condizioni non sono state rese pubbliche. La notizia è stata confermata da fonti ospedaliere, senza ulteriori dettagli sulla diagnosi o sul decorso clinico. Non sono stati comunicati eventuali controlli successivi o restrizioni. La situazione resta sotto osservazione, ma non sono stati segnalati complicazioni.

Belen dimessa dal Policlinico di Milano dopo il ricovero improvviso: come sta ora la showgirl, gli ultimi aggiornamenti. Un episodio avvenuto nel centro di Milano ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi nella mattinata del 25 maggio. In un appartamento del quartiere Brera, alcune urla provenienti dall’interno hanno fatto scattare l’allarme e l’arrivo delle forze dell’ordine. La situazione si è conclusa con il trasporto in ospedale della showgirl: Belen, che secondo gli ultimi aggiornamenti di Fanpage risulta in miglioramento, pare sia stata dimessa dall’ospedale dopo la valutazione medica e gli accertamenti clinici. La mattina del... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale: come sta dopo il maloreBelen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo aver accusato un malore nella mattinata di ieri.

Belén Rodriguez dimessa dall’ospedale dopo il malore in casa: “È in buone condizioni”Belén Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale Policlinico di Milano dopo aver avuto un malore in casa.

Temi più discussi: Belén soccorsa e portata in ospedale: Aiuto, aiutatemi. Le forti grida, la corsa dei vigili del fuoco: cos'è accaduto; Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: strada chiusa per 3 ore; Ha avuto una reazione devastante e grave. Belen viene bocciata per la conduzione dell'Isola e crolla. Al suo posto Selvaggia; Belen Rodriguez fuori da L’Isola dei Famosi: come avrebbe reagito.

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Momenti drammatici per Belen Rodriguez: barricata in casa per ore, poi il trasporto in ospedaleMomenti di forte preoccupazione per Belen Rodriguez. Nella mattinata di lunedì 25 maggio, la showgirl argentina sarebbe stata soccorsa all’interno della sua abitazione in zona Brera, a Milano, al term ... comingsoon.it