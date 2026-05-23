Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | a Vingegaard tappa e maglia Quarto Piganzoli quinto Pellizzari

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il vincitore della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stato un ciclista danese, che ha concluso la frazione in solitaria dopo 133 km, partendo da Aosta e arrivando a Pila (Gressan). Con questa vittoria, il corridore si è anche aggiudicato la maglia rosa. Al quarto posto si è classificato un altro italiano, seguito dal quinto. La tappa si è conclusa con il danese in testa, mentre gli altri italiani sono arrivati nelle posizioni successive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Seconda piazza per l’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 49", mentre completa il podio l’australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe), terzo a 58". Seguono due italiani: quarto Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), quinto Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), entrambi a 1’03”. 1 Vingegaard Jonas Team Visma Lease a Bike 180 03:53:01 2 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 130 + 49 3 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe 95 + 584 Piganzoli Davide Team Visma Lease a Bike 80 + 01:035 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 60 + 01:03 6 Arensman Thymen Netcompany INEOS Cycling Team 45 + 01:23 7 Storer Michael... 🔗 Leggi su Oasport.it

ordine d8217arrivo giro d8217italia di oggi a vingegaard tappa e maglia quarto piganzoli quinto pellizzari
© Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Vingegaard tappa e maglia. Quarto Piganzoli, quinto Pellizzari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VAN AERT da brividi alla Parigi-Roubaix 2026! Fora due volte, rientra e batte POGACAR in volata

Video VAN AERT da brividi alla Parigi-Roubaix 2026! Fora due volte, rientra e batte POGACAR in volata

Sullo stesso argomento

Classifica Giro d’Italia 2026, quattordicesima tappa: Vingegaard in maglia rosa, Pellizzari vede la top-5, Piganzoli risaleLa quattordicesima tappa ha sconquassato il Giro d’Italia 2026: dopo gli arrivi in quota al Blockhaus e a Corno alle Scale, a cui ha fatto seguito la...

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard vince a Corno alle Scale, Pellizzari in crisi, sorpresa Piganzoli

italia di ordine d arrivo giroGiro D'italia: tutteCinque salite da affrontare nella prima tappa alpina del Giro d’Italia 2026. L’arrivo in salita di Pila, posto dopo una tappa breve ma esplosiva, rivoluzionerà ancora una volta la classifica generale ... gazzetta.it

italia di ordine d arrivo giroOrdine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: spettacolare acuto di Bettiol a VerbaniaLa vigilia del tappone alpino si tinge d'azzurro. Un magistrale Alberto Bettiol, grazie ad un perentorio attacco nel finale di gara, si aggiudica la ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web