Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | a Vingegaard tappa e maglia Quarto Piganzoli quinto Pellizzari
Il vincitore della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stato un ciclista danese, che ha concluso la frazione in solitaria dopo 133 km, partendo da Aosta e arrivando a Pila (Gressan). Con questa vittoria, il corridore si è anche aggiudicato la maglia rosa. Al quarto posto si è classificato un altro italiano, seguito dal quinto. La tappa si è conclusa con il danese in testa, mentre gli altri italiani sono arrivati nelle posizioni successive.
Seconda piazza per l’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 49", mentre completa il podio l’australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe), terzo a 58". Seguono due italiani: quarto Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), quinto Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), entrambi a 1’03”. 1 Vingegaard Jonas Team Visma Lease a Bike 180 03:53:01 2 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 130 + 49 3 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe 95 + 584 Piganzoli Davide Team Visma Lease a Bike 80 + 01:035 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 60 + 01:03 6 Arensman Thymen Netcompany INEOS Cycling Team 45 + 01:23 7 Storer Michael... 🔗 Leggi su Oasport.it
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