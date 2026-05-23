Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | a Vingegaard tappa e maglia Quarto Piganzoli quinto Pellizzari

Notizia in breve

Il vincitore della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stato un ciclista danese, che ha concluso la frazione in solitaria dopo 133 km, partendo da Aosta e arrivando a Pila (Gressan). Con questa vittoria, il corridore si è anche aggiudicato la maglia rosa. Al quarto posto si è classificato un altro italiano, seguito dal quinto. La tappa si è conclusa con il danese in testa, mentre gli altri italiani sono arrivati nelle posizioni successive.