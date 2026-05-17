Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Vingegaard detta legge anche a Corno alle Scale Podio per Piganzoli
Oggi al Giro d’Italia, il ciclista che aveva già mostrato di essere il favorito ha confermato la sua supremazia anche sulla salita di Corno alle Scale, mettendo in fila gli avversari. Al termine della tappa, il podio è stato completato da un altro corridore e da un terzo atleta che, comunque, non sono riusciti a tenere il passo con il vincitore. La gara si è conclusa con un ordine d’arrivo che ha evidenziato la netta differenza tra il primo classificato e gli altri concorrenti.
L’annunciato dominatore della gara colpisce ancora dimostrandosi dominatore assoluto quando la strada sale. Il danese Jonas Vingegaard si aggiudica la nona tappa del Giro d’Italia 2026, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri con uno scatto secco a novecento metri dalla conclusione. Il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike, al suo secondo sigillo nella Corsa Rosa, precede l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team che paga dodici secondi al favorito assoluto per il successo finale. Completa il trionfo della formazione olandese il gradino più basso del podio conquistato da Davide Piganzoli, terzo con 34” di ritardo dal suo leader davanti ad Arensman. 🔗 Leggi su Oasport.it
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