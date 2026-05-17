Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Vingegaard detta legge anche a Corno alle Scale Podio per Piganzoli

Oggi al Giro d’Italia, il ciclista che aveva già mostrato di essere il favorito ha confermato la sua supremazia anche sulla salita di Corno alle Scale, mettendo in fila gli avversari. Al termine della tappa, il podio è stato completato da un altro corridore e da un terzo atleta che, comunque, non sono riusciti a tenere il passo con il vincitore. La gara si è conclusa con un ordine d’arrivo che ha evidenziato la netta differenza tra il primo classificato e gli altri concorrenti.

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