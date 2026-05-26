Tra il 10 e il 23 marzo 2026 si è svolta l’operazione internazionale Pangea XVIII, coordinata da INTERPOL. Durante l’azione sono stati sequestrati farmaci illegali e sono stati oscurati diversi siti web che vendevano prodotti non autorizzati. L’operazione ha coinvolto più di venti paesi e numerose forze di polizia. Sono stati inoltre individuati e chiusi negozi online sospetti e distribuzioni non regolamentate.

Contrasto al traffico illecito di farmaci e prodotti legati alla salute: si è conclusa l’operazione internazionale Pangea XVIII, coordinata a livello mondiale da INTERPOL e svolta dal 10 al 23 marzo 2026. L’attività ha coinvolto novanta Paesi e ha avuto come obiettivo il contrasto alla vendita illegale di medicinali, dispositivi medici, cosmetici, sigarette elettroniche e altri prodotti correlati alla salute, con particolare attenzione ai canali web, ai marketplace, ai social media, alle app di messaggistica e al dark web. Sequestri e arresti a livello internazionale. Lo sforzo congiunto di autorità doganali, forze di polizia e autorità regolatorie ha portato, su scala mondiale, al sequestro di oltre 6 milioni di unità posologiche di farmaci contraffatti, per un valore superiore ai 15 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Operazione Pangea XVIII, sequestrati farmaci illegali e siti oscurati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Farmaci venduti illegalmente online, oscurati due siti webDue siti web sono stati oscurati dalle autorità per aver venduto farmaci in modo illegale.

Farmaci falsi e siti web illegali, maxi blitz mondialeUna vasta operazione internazionale ha smantellato reti di vendita di farmaci falsi, dispositivi medici e sigarette elettroniche illegali.

Temi più discussi: Operazione Pangea 2026, sequestrati migliaia di farmaci illegali: coinvolti 90 Paesi; Operazione Pangea XVIII, sequestrati farmaci illegali e oscurati siti web; Operazione Pangea XVIII: maxi blitz internazionale contro il traffico di farmaci illegali e falsi; Farmaci falsi e siti web illegali, maxi blitz mondiale.

Guardia di Finanza: al via l’operazione internazionale Pangea XVIII contro i farmaci illegaliSi è svolta dal 10 al 23 Marzo 2026 la XVIII edizione di PANGEA, l’operazione internazionale finalizzata a contrastare il traffico illecito di farmaci e prodotti correlati alla salute, come dispositiv ... resegoneonline.it

Operazione Pangea XVIII: sequestrati 6 milioni di farmaci illeciti, 392 indagini e 269 arresti in 90 PaesiPANGEA XVIII, operazione internazionale contro il traffico illecito di farmaci, ha portato al sequestro di 6 milioni di unità posologiche e 392 attività investigative in 90 Paesi. maremmanews.it