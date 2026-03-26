farmaci venduti illegalmente online oscurati due siti web

Due siti web sono stati oscurati dalle autorità per aver venduto farmaci in modo illegale. Le piattaforme offrivano medicinali senza rispettare le norme, alcune con prescrizione medica obbligatoria e altri contenenti sostanze stupefacenti. La vendita si svolgeva tramite canali online, bypassando le regole previste dalla legge. Le autorità hanno agito per bloccare queste attività e proteggere i consumatori.

Vendita illegale di farmaci online, anche con obbligo di prescrizione medica e in alcuni casi ad azione stupefacente. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Firenze, che hanno eseguito il sequestro preventivo di due siti internet al termine di un’indagine coordinata dalla Procura del capoluogo toscano. I portali oscurati sono accusati di pubblicizzare e vendere medicinali in totale assenza delle necessarie garanzie sanitarie. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, a seguito di un’inchiesta avviata dopo la denuncia di una società farmaceutica, che aveva segnalato la commercializzazione non autorizzata online di un proprio prodotto dal valore di circa 350 euro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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