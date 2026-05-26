L’Interpol ha condotto l’operazione Pangea XVIII, un blitz internazionale contro il traffico illecito di farmaci e prodotti per la salute. Durante l’operazione sono stati effettuati 269 arresti e sequestrati grandi quantità di prodotti illegali. L’azione ha coinvolto diverse nazioni e ha portato a numerosi sequestri di farmaci falsificati e non sicuri.

È di oltre 6 milioni di unità di farmaci contraffatti sequestrate, 269 arresti e 5.700 siti web illegali chiusi il bilancio dell’operazione internazionale PANGEA XVIII, condotta dal 10 al 23 marzo 2026 e coordinata da Interpol. L’azione, che ha coinvolto 90 Paesi, è stata finalizzata a contrastare il traffico illecito di farmaci e prodotti correlati alla salute, con particolare attenzione a dispositivi medici, cosmetici e sigarette elettroniche. In Italia, le attività si sono concentrate nei principali hub aeroportuali e hanno portato al sequestro di quasi 20.000 unità di farmaci illegali e falsificati. Un’operazione globale contro il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Operazione Pangea XVIII, maxi blitz dell'Interpol contro i farmaci illegali: 269 arresti

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