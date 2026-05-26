Nell'ambito dell'operazione Assedio, è stato arrestato uno dei principali affiliati del gruppo criminale coinvolto nel traffico di droga. La Direzione distrettuale antimafia di Roma ha smantellato una rete che operava tra le province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia, concentrandosi sulla produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari.

La Direzione distrettuale antimafia di Roma ha colpito un asse criminale che collegava le province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia attraverso una rete di spaccio e produzione di stupefacenti. L’operazione ha portato all’arresto di Giuseppe Arcadi, un trentacinquenne originario di Reggio Calabria, accusato di essere il braccio operativo di un gruppo legato alla potente cosca Morabito di Africo. Le indagini hanno ricostruito un sistema complesso dove la criminalità calabrese si è intrecciata con realtà locali per gestire flussi di droga su larga scala. Al centro della vicenda appare il ruolo di Arcadi, indicato dagli inquirenti come una figura chiave capace di dirigere i finanziamenti e organizzare la coltivazione di marijuana, oltre allo stoccaggio di cocaina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione Assedio: arrestato il braccio dei Morabito nel traffico droga

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Come si contrasta mura + monaci + assedio? reddit