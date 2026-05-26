Operatori turistici ciceroni del territorio
Il consorzio turistico Media Valtellina ha organizzato visite guidate a Tirano, coinvolgendo operatori locali come “ciceroni” del territorio. Le escursioni permettono ai partecipanti di conoscere i punti di interesse della zona e approfondire le tradizioni locali. Le attività sono rivolte a gruppi di turisti e si svolgono in diverse date, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e naturale del territorio. Le iniziative sono gratuite e aperte a chi desidera scoprire la zona accompagnato da operatori qualificati.
Alla scoperta di Tirano con il consorzio turistico Media Valtellina. Il percorso dedicato alla formazione degli operatori turistici del territorio, pensato per approfondire la conoscenza diretta del patrimonio culturale, storico ed enogastronomico locale è proseguito con la recente esperienza formativa dedicata alla scoperta delle eccellenze della Media Valtellina. Il consorzio continua a promuovere occasioni di crescita condivisa rivolte ai titolari, al personale delle strutture ricettive e agli operatori a contatto con i visitatori, con l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’accoglienza e la capacità di raccontare il territorio in modo autentico e consapevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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