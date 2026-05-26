operatori turistici ciceroni del territorio

Notizia in breve

Il consorzio turistico Media Valtellina ha organizzato visite guidate a Tirano, coinvolgendo operatori locali come “ciceroni” del territorio. Le escursioni permettono ai partecipanti di conoscere i punti di interesse della zona e approfondire le tradizioni locali. Le attività sono rivolte a gruppi di turisti e si svolgono in diverse date, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e naturale del territorio. Le iniziative sono gratuite e aperte a chi desidera scoprire la zona accompagnato da operatori qualificati.