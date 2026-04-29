Operatori turistici britannici alla scoperta del territorio

Nei giorni scorsi, un gruppo di 15 operatori turistici britannici provenienti dall’Inghilterra ha visitato Ravenna. L’evento è stato organizzato dal tour operator Tipically Italian e ha avuto il supporto di Atp Servizi Emilia-Romagna. Gli agenti di viaggio hanno avuto l’opportunità di esplorare il territorio e conoscere le attrazioni locali durante il soggiorno. L’iniziativa rientra in un programma di promozione turistica della regione.

Nei giorni scorsi Ravenna ha accolto un gruppo di 15 rappresentanti di agenzie di viaggio provenienti dall’ Inghilterra, ospiti di un viaggio organizzato dal tour operator Tipically italian e resa possibile grazie al sostegno di Atp servizi Emilia-Romagna. L’iniziativa ha offerto agli operatori l’occasione di vivere in prima persona la città, attraverso un programma ricco di attività tra cultura, esperienze e scoperta del territorio. Nel corso della visita gli ospiti hanno partecipato a laboratori dedicati al mosaico, alla pasta fresca e alla piadina, oltre a visite a chiese e monumenti simbolo del patrimonio ravennate. Un modo concreto per far conoscere Ravenna e le sue tante proposte turistiche a chi ogni giorno costruisce viaggi e itinerari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operatori turistici britannici alla scoperta del territorio Notizie correlate Leggi anche: Operatori turistici internazionali in tour per conoscere il territorio Gli studenti del Pomilio alla scoperta del mondo del lavoro nelle aziende del territorioSi è svolto dal 9 al 16 febbraio, per le ragazze e i ragazzi del Pomilio, il plesso a vocazione professionale dell'istituto di istruzione superiore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Operatori turistici britannici alla scoperta del territorio; Ravenna conquista gli inglesi: tour tra mosaici, cucina e cultura per attrarre nuovi turisti; Condannato per due rapine rintracciato a Ravenna; BBC: L’Albania, tra le destinazioni che sta conquistando il turismo europeo - RTSH. Ravenna accoglie un gruppo di operatori turistici britanniciNei giorni scorsi Ravenna ha accolto un gruppo di 15 rappresentanti di agenzie di viaggio provenienti dall’Inghilterra, ospiti di un viaggio organizzato dal tour operator Tipically italian e resa poss ... ravenna24ore.it Ravenna conquista gli inglesi: tour tra mosaici, cucina e cultura per attrarre nuovi turistiUn viaggio tra arte, tradizioni e sapori per conquistare il mercato internazionale. Nei giorni scorsi la città ha ospitato 15 operatori turistici britannici, protagonisti di un educational tour organi ... ravennawebtv.it Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . A Giardini Naxos si è svolto "Turisma" 2026, un appuntamento che ha visto gli operatori turistici di Taormina a confronto per chiedere una svolta green e discutere delle problematiche di un c - facebook.com facebook