Operatori turistici provenienti da diversi paesi sono in viaggio per scoprire il territorio e valutarne le potenzialità. Sono in corso visite e incontri con rappresentanti locali, mentre il territorio si organizza per promuoversi sul mercato del turismo internazionale in vista della prossima fase. Le attività mirano a conoscere le attrattive e le possibilità di sviluppo del settore.

Il territorio si prepara a presentarsi sul mercato del turismo internazionale. In vista della terza edizione della Bitesp – Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, in programma dal 23 al 25 marzo al Terminal Crociere di La Spezia, il Comune ha incontrato operatori e associazioni di categoria per coordinare la partecipazione del territorio all’evento. L’incontro si è svolto l’altra mattina a Villa Cuturi, a Marina di Massa, dove l’assessore al Turismo Giorgia Garau ha illustrato le opportunità della manifestazione insieme al consulente Gianluca Giannecchini e al presidente della commissione Turismo Alfredo Camera. La partecipazione rientra nel progetto ALA – Area Ligure Apuana – e prevede un investimento comunale di 7mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operatori turistici internazionali in tour per conoscere il territorio

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