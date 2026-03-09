VIDEO | Tragedia a Bolzaneto | operaio 61enne muore sul lavoro schiacciato da una pressa

Un operaio di 61 anni ha perso la vita lunedì mattina a Bolzaneto, in via Sardorella, a Genova, a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato schiacciato da una pressa durante l’attività. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. La scena è stata sottoposta ai rilievi delle forze dell’ordine.

