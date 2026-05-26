Operaio muore schiacciato da una pressa in una azienda a Lucca | i colleghi hanno provato a rianimarlo
Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un incidente all’interno di un'azienda a Altopascio, in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni, è stato schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato di rianimarlo senza successo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini.
Un uomo di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi 26 maggio in una azienda nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
TV2000 TG - Morti sul lavoro, a Genova operaio perde la vita sotto una pressa - (09-03-2026)
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