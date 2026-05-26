operaio muore schiacciato da un muletto nel reggiano

Un operaio è morto oggi pomeriggio a Cavriago, nel Reggiano, dopo essere stato schiacciato da un muletto nello stabilimento di una ditta locale. L’incidente è avvenuto in via Prati Vecchi, vicino alla zona industriale di Corte Tegge. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite sono risultate fatali. La scena si è svolta all’interno dell’area di produzione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Reggio Emilia, 26 maggio 2026 – Un tragico infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi a Cavriago, nello stabilimento della ditta Mazzoni, in via Prati Vecchi, alle porte della zona industriale di Corte Tegge. A perdere la vita è stato un operaio italiano di 47 anni. L’incidente è avvenuto attorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era al lavoro alla guida di un muletto e stava manovrando il mezzo all’interno dell’area aziendale quando, per cause ancora in corso di accertamento, ne avrebbe perso il controllo. Il muletto si è ribaltato e l’operaio è rimasto schiacciato. https:www.ilrestodelcarlino.itfanocronacagianluigi-piaccia-morto-esplosione-bombola-j37r4oab Sono stati i colleghi, accortisi immediatamente della gravità della situazione, a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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