Operaio di 30 anni muore schiacciato sotto una pressa davanti ai colleghi

Notizia in breve

Un operaio di 30 anni è stato schiacciato e ucciso davanti ai colleghi in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, nella mattina del 26 maggio. L'uomo è stato travolto da una pressa durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più nulla da fare. La scena si è svolta davanti agli altri dipendenti presenti in fabbrica.