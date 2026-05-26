Operaio di 30 anni muore schiacciato sotto una pressa davanti ai colleghi

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 30 anni è stato schiacciato e ucciso davanti ai colleghi in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, nella mattina del 26 maggio. L'uomo è stato travolto da una pressa durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più nulla da fare. La scena si è svolta davanti agli altri dipendenti presenti in fabbrica.

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Un operaio di 30 anni è morto la mattina del 26 maggio in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio (Lucca). L'uomo, secondo quanto è stato ricostruito finora, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Per lui non c'è stato nulla da fare.L'incidenteL'incidente si è verificato intorno. 🔗 Leggi su Today.it

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