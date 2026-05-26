Operaio di 30 anni muore ad Altopascio indagini sull’incidente in azienda
Un operaio di 30 anni è deceduto ad Altopascio dopo essere stato schiacciato da una pressa in azienda. L’incidente è avvenuto nel corso di una normale giornata lavorativa e sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita all’uomo. La procura ha avviato le verifiche sulle modalità dell’incidente.
ALTOPASCIO – Operaio di 30 anni muore schiacciato da una pressa ad Altopascio in quello che si aggiunge alla lunga serie di incidenti mortali sul lavoro registrati negli ultimi mesi. La tragedia si è verificata nella tarda mattinata di oggi (26 maggio) nella frazione di Spianate, all’interno della Cora Srl, azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. L’allarme è scattato intorno alle 11,30-11,40, quando il giovane lavoratore sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente durante le normali attività produttive. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario industriale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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