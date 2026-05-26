Operaio di 30 anni muore ad Altopascio indagini sull’incidente in azienda

Notizia in breve

Un operaio di 30 anni è deceduto ad Altopascio dopo essere stato schiacciato da una pressa in azienda. L’incidente è avvenuto nel corso di una normale giornata lavorativa e sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita all’uomo. La procura ha avviato le verifiche sulle modalità dell’incidente.