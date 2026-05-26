One Republic a Rock in Roma 2026
Gli One Republic tornano in Italia nel 2026, annunciando un concerto a Roma. Dopo aver eseguito due spettacoli sold out a Bologna e Milano, il gruppo si prepara a salire sul palco della capitale. La band ha già raccolto grande entusiasmo tra i fan italiani, grazie alle esibizioni delle canzoni più note. La data del concerto è stata comunicata ufficialmente, attirando l’attenzione di molti appassionati di musica dal vivo.
Dopo il grande successo dei due recenti concerti sold out a Bologna e Milano, e dopo aver conquistato il pubblico italiano con i loro pezzi più celebri, gli One Republic annunciano il ritorno in Italia. La band statunitense si esibirà live nella Capitale, nel contesto di Rock in Roma 2026. La. 🔗 Leggi su Romatoday.it
OneRepublic - Counting Stars | Live in Novas Red Room
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