One Republic a Rock in Roma 2026

Notizia in breve

Gli One Republic tornano in Italia nel 2026, annunciando un concerto a Roma. Dopo aver eseguito due spettacoli sold out a Bologna e Milano, il gruppo si prepara a salire sul palco della capitale. La band ha già raccolto grande entusiasmo tra i fan italiani, grazie alle esibizioni delle canzoni più note. La data del concerto è stata comunicata ufficialmente, attirando l’attenzione di molti appassionati di musica dal vivo.