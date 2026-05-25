The Offspring a Rock in Roma 2026

Gli Offspring apriranno la 16ª edizione di Rock in Roma nel 2026. La manifestazione si terrà nella capitale e sarà la prima band a esibirsi durante l'evento. La data di inizio e il programma completo non sono stati ancora comunicati. La manifestazione, che si svolge annualmente, si tiene in una location dedicata alla musica dal vivo.

Torna Rock in Roma nella Capitale, Giunta alla sua 16esima edizione la manifestazione, quest'anno, sarà inaugurata dagli Offspring.Il 9 giugno la band si esibirà all'Ippodromo delle Capannelle. Special guest della serata sarà: A Day To Remember + Sleep Theory.Marilyn Manson, Emma, The Offspring e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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The Offspring - All I Want | Live in Edmonton, AB (2026)

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