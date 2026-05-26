Emma a Rock in Roma 2026

Tra gli artisti confermati per la prossima edizione di Rock in Roma c’è anche Emma, considerata una delle voci più apprezzate della musica italiana contemporanea. L’artista sarà tra gli headliner dell’evento, che si terrà nel 2026. La cantante parteciperà a uno degli appuntamenti principali del festival, che riunisce numerosi artisti italiani e internazionali. La sua presenza è stata annunciata ufficialmente come parte del cartellone della prossima edizione.

Tra gli headliner della prossima edizione di Rock in Roma c'è anche lei: Emma, una delle artiste più amate della scena attuale della musica italiana.La cantante si esibirà il 2 luglio 2026 all’Ippodromo delle Capannelle. Sarà uno show esclusivo, una notte di musica, energia e connessione pura con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Emma Marrone a Rock in Roma 2026: dichiarazioni in conferenza stampa.

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