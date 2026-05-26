Dopo quasi 28 anni, One Piece pubblicherà un romanzo ufficiale dedicato alla storia di Roronoa Zoro. Il libro approfondirà il passato del personaggio, che fino a ora è stato lasciato in sospeso. La pubblicazione rappresenta la prima volta che viene narrata ufficialmente la storia di Zoro in forma di romanzo. La notizia è stata annunciata dagli autori del manga, senza indicare una data precisa di uscita.

Dopo quasi tre decenni di misteri lasciati in sospeso, One Piece dedicherà finalmente un romanzo ufficiale al passato di Roronoa Zoro. Il progetto racconterà gli anni del "Cacciatore di pirati" prima dell'incontro con Luffy e promette dettagli mai mostrati nel manga. Dentro One Piece, si sa poco, pochissimo sulla figura di Zoro: poche parole, sguardo tagliente, tre spade e un carisma talmente enorme da funzionare quasi senza spiegazioni. Però, proprio dietro quel fascino essenziale, per anni è rimasto un vuoto narrativo gigantesco che molti fan non hanno mai davvero digerito. Ora, finalmente, verrà mostrato ufficialmente il suo passato. Zoro avrà finalmente un vero passato fuori dal manga principale Nel corso della storia di One Piece quasi ogni membro della ciurma di Cappello di Paglia ha ricevuto il proprio momento devastante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, finalmente Zoro avrà la storia che i fan aspettano da 28 anni con un romanzo ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

One Piece Season 2 | Final Battle Scene Recap | Zoro vs Wapol's Army of Monsters Fight | Ending

Notizie e thread social correlati

gender pay gap: trasparenza salariale, la legge che le donne aspettano da anniIl 7 giugno 2026 rappresenta la scadenza stabilita per l’attuazione della legge sulla trasparenza salariale, un intervento legislativo che punta a...

Leggi anche: Luca Tolu, con “Bentu Malu” un romanzo che racconta la Sardegna tra storia, identità e fratture

Temi più discussi: Addio teorie: Oda svela finalmente il destino del misterioso Hinokizu in One Piece; One Piece continua a sprecare uno dei Mugiwara più amati; One Piece 1184: quando esce il nuovo capitolo del manga?; ONE PIECE 1183, cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo e dagli sviluppi di Elbaf.

One Piece, finalmente Zoro avrà la storia che i fan aspettano da 28 anni con un romanzo ufficialeDopo quasi tre decenni di misteri lasciati in sospeso, One Piece dedicherà finalmente un romanzo ufficiale al passato di Roronoa Zoro. Il progetto racconterà gli anni del Cacciatore di pirati prima ... movieplayer.it

One Piece, annunciata una nuova novel dedicata a Zoro in uscita il 3 luglio 2026Annunciato per luglio 2026 un nuovo romanzo su Zoro che esplorerà il suo passato, con storie inedite e già pubblicate su One Piece Magazine. anime.everyeye.it