Con “Bentu Malu”, Luca Tolu sceglie la narrativa per raccontare una Sardegna profonda, segnata da cambiamenti, tensioni e ferite che attraversano la storia dell’isola. Il romanzo affonda infatti le sue radici in un terreno dove memoria, ricerca e visione simbolica si intrecciano, costruendo un racconto che va oltre la semplice ambientazione storica e prova a restituire il senso di una trasformazione collettiva. Il titolo è già una dichiarazione di intenti. “Bentu malu”, il “vento cattivo”, non è soltanto un’immagine evocativa della tradizione sarda, ma diventa una metafora potente di ciò che destabilizza, rompe gli equilibri e lascia dietro di sé una terra diversa da prima. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Luca Tolu, con “Bentu Malu” un romanzo che racconta la Sardegna tra storia, identità e fratture

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