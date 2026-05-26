Giovedì, Bologna, Firenze, Roma e Torino sono state dichiarate in allerta rossa a causa di un'ondata di caldo che si sta intensificando. L’Italia si trova in una fase di temperature elevate anticipate, che coinvolgono diverse regioni. Le autorità hanno emesso allerte di massima criticità per le città sopra indicate, mentre le temperature continuano a salire su tutta la penisola. La situazione rappresenta un’anticipazione della stagione calda, con condizioni estreme previste nei prossimi giorni.

Roma, 26 maggio 2026 – L’Italia entra nel forno: un’ondata di caldo precoce, sempre più potente, sta avanzando su tutta la penisola. Temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle hanno portato il ministero della Salute a emettere il primi bollini rossi della stagione. Dove andrà peggio. Il bollettino quotidiano segnala già per giovedì allerta massima in quattro città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino. Il bollino rosso indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È già emergenza caldo: giovedì allerta rossa Bologna, Firenze, Roma e Torino. Come difendersi

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