Un’ondata di caldo africano sta per colpire 15 città italiane, con temperature che potrebbero raggiungere i 35°C. L’anticipo di questa ondata si avverte già nelle previsioni meteorologiche, che segnalano un aumento improvviso delle temperature. Le città interessate vedranno l’assegnazione di bollini arancioni, simbolo di condizioni di caldo intenso. Le temperature più elevate sono attese nel pomeriggio e nelle ore più calde della giornata.

Roma, 25 maggio 2026 – Un'ondata di caldo eccezionale sta per piombare sull’Italia nei prossimi giorni. Da domani, martedì 26 maggio, scattano l’allerta da bollino arancione in 12 città: da Bolzano a Frosinone, ecco le zone italiane più a rischio per questa anomala fiammata africana. Ma non solo. Le temperature saliranno ancora mercoledì 27, quando l’allerta riguarderà 15 delle 27 città usate per il monitoraggio quotidiano delle ondate di calore. Livello 2 di allerta: quali sono le 12 città da bollino arancione . Livello 2 di allerta, i bollini arancioni che indicano temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili, domani già in 12 città italiane, a causa di questa prima, precoce ondata di calore della stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fiammata africana in arrivo, bollini arancioni in 15 città italiane. “Picchi di caldo fino a 35°C”

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