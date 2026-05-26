omicidio viesti 15 misure cautelari tra puglia e albania

Dalle prime ore del mattino, agenti della polizia stanno eseguendo 15 misure cautelari tra Puglia e Albania nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di un uomo. L'operazione coinvolge le autorità italiane e albanesi e mira a smantellare un gruppo sospettato di aver commesso il delitto. Le misure includono arresti e perquisizioni, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori elementi sul caso.

Dalle prime luci dell’alba è in corso una operazione congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari (Dda) e della Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana (Spak), realizzata nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita con il sostegno e il coordinamento di Eurojust.Le indagini, condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalla Squadra Mobile della Questura di Andria, hanno riguardato l’omicidio di Francesco Diviesti, avvenuto a Canosa di Puglia (Bat) il 25 aprile 2025, oltre che un gruppo strutturato organizzato – con sede a Tirana – dedito al riciclaggio internazionale di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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