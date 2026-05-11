All’alba di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz a Foggia che ha portato all’arresto di tre persone con accuse di omicidio e tentato omicidio. Contestualmente, sono state emesse 18 misure cautelari per reati di estorsione. L’operazione ha coinvolto un totale di 21 provvedimenti, di cui 3 riguardano le restrizioni per omicidio e tentato omicidio, mentre le altre 18 sono legate a episodi di estorsione.

Un totale di 21 misure cautelari, 18 per estorsione e tre per omicidio e tentato omicidio. All’alba di lunedì, la Squadra mobile della Questura di Foggia e la Sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco) di Bari hanno arrestato due esponenti di spicco della mafia garganica per il brutale ed efferato duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena il 20 giugno 2017. Fermato dalla Squadra mobile e dal Nucleo investigativo dei Carabinieri anche il presunto autore dell’omicidio di Stefano Bruno, 33 anni, e del duplice tentato omicidio del padre Pasquale, sessant’anni, e del fratello Saverio, trent’anni, avvenuti alla periferia della città il 29 aprile scorso: si tratta di Giuseppe Robustella, 43 anni, di Manfredonia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blitz antimafia a Foggia: tre arresti per omicidio e tentato omicidio, 18 misure cautelari per estorsione

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