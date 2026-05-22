Tabaccaia uccisa a Foggia | l' assassino di Franca Marasco condannato all' ergastolo e a 14 mesi di isolamento
Il giudice ha condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 14 mesi un uomo di 45 anni di origini marocchine, riconosciuto colpevole dell’omicidio di una tabaccaia di 72 anni avvenuto il 28 agosto 2023 in un negozio di Foggia. L’imputato è stato ritenuto responsabile dell’uccisione con coltellate della donna, trovata morta all’interno dell’attività commerciale situata in via Marchese de Rosa. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo.
Condanna all'ergastolo, con isolamento diurno per 14 mesi, per Redouane Mossli, 45enne di origini marocchine accusato di aver ucciso a coltellate Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni assassinata il 28 agosto 2023, all’interno della sua attività in via Marchese de Rosa, a Foggia.È quanto deciso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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