Tabaccaia uccisa in via Marchese De Rosa | la Procura di Foggia chiede l' ergastolo per Mossli

In via Marchese De Rosa, una tabaccaia è stata uccisa e la Procura di Foggia ha chiesto l’ergastolo per Mossli. Il pm ha presentato una richiesta di condanna severa e ha mostrato alla Corte una copia del coltello usato nel delitto. Si ipotizza che l’omicidio non sia stato il risultato di una rapina, ma un vero e proprio omicidio.

In aula, la requisitoria del pubblico ministero Alessio Marangelli e la discussione del legale di parte civile, avv. Giulio Treggiari. Il processo proseguirà ad aprile con la discussione della difesa; la sentenza di primo grado potrà essere pronunciata prima dell’estate Alla sbarra c'è Redouane Mossli, 45enne di origini marocchine e, allo stato, unico imputato il fatto. La richiesta di condanna formulata nei suoi confronti dal pm Marangelli è ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e rapina. “Parliamo di un omicidio efferato e odioso, in danno di una persona evidentemente indifesa e in età avanzata, che si trovava sola nella sua tabaccheria”, ha esordito il pm nella sua requisitoria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Corriere rapito e ucciso, la Procura chiede l’ergastolo per due imputatiGrosseto, 13 marzo 2026 – Due ergastoli e una condanna a venti anni di reclusione. Selfie choc dopo l’omicidio a Villa Padovana: la Procura chiede l’ergastolo per Giacomo FrisoLa Procura della Repubblica di Padova ha chiesto l’ergastolo per Giacomo Friso, 35 anni, accusato di aver ucciso con quattro coltellate l’amico...