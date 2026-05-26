L' omicidio Diviesti metodo mafioso e riciclaggio | 14 misure cautelari tra Puglia e Albania

Quattordici persone sono state colpite da misure cautelari nelle regioni Puglia e Albania. L’indagine della Dda ha portato alla scoperta di un omicidio con modalità mafiose e di un traffico di denaro illecito. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri, collegando il caso a un giro di riciclaggio di denaro. Le accuse principali riguardano omicidio, associazione a delinquere e reati finanziari.

Quattordici persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Bari, in collaborazione con l’autorità giudiziaria di Tirana, sull' omicidio di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile 2025 e ritrovato cadavere quattro giorni dopo in un rudere delle campagne del nord Barese, e su un gruppo organizzato, con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all’obbligo di firma e gli altri in carcere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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