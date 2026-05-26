Omicidio Diviesti e riciclaggio 14 misure cautelari in Puglia e Albania

Da tgcom24.mediaset.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'alba di martedì 26 aprile, sono state eseguite 14 misure cautelari tra Puglia e Albania nell'ambito dell'omicidio di Francesco Diviesti e del riciclaggio. Le autorità hanno notificato le ordinanze a persone ritenute coinvolte nelle indagini. Le misure riguardano arresti e obblighi di dimora. Le indagini hanno portato alla scoperta di attività di riciclaggio legate all'omicidio. Le operazioni sono state condotte congiuntamente da forze di polizia italiane e albanesi.

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Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Diviesti. All'alba di martedì 26 aprile sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e sviluppata insieme alla Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte, a vario titolo, sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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