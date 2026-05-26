Barletta caso Diviesti | 14 misure cautelari in Puglia e Albania

Quattordici persone sono state colpite da misure cautelari tra Puglia e Albania nell’ambito di un’indagine su un sistema di riciclaggio internazionale. Le indagini riguardano un presunto collegamento con il delitto di un giovane di 26 anni. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri. Le accuse principali sono di associazione a delinquere e riciclaggio. Le misure sono state emesse sulla base di elementi raccolti nelle indagini in corso.

Nel caso dell'omicidio di Francesco Diviesti arriva una svolta investigativa. All'alba di martedì 26 aprile sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e sviluppata insieme alla Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte, a vario titolo, sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Secondo quanto emerso, uno degli indagati è stato posto agli arresti domiciliari, tre sono stati raggiunti dall'obbligo di firma mentre gli altri sono finiti in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Rissa tra due gruppi di giovani a Barletta, eseguite 11 misure cautelari

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