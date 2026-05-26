Omicidio Diviesti arresto anche ad Anagni | blitz tra Italia Albania e Spagna

Un arresto è stato effettuato questa mattina ad Anagni nell’ambito di un’operazione internazionale coordinata tra Italia, Albania e Spagna. La misura è stata disposta dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla Procura speciale di Tirana. L’operazione ha coinvolto diverse città e ha portato all’arresto di una persona nel quadro di un’indagine su un omicidio. Gli altri provvedimenti sono stati eseguiti in diversi paesi europei.

C’è anche un arresto eseguito ad Anagni nell’ambito della vasta operazione internazionale scattata questa mattina su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Bari e della Procura speciale di Tirana. In azione gli uomini della Dia di Bari, affiancati dai carabinieri di Anagni e da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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