Omicidio Mollicone esperti a confronto sulla morte del brigadiere Tuzi

Gli investigatori si sono confrontati di recente sulla morte del brigadiere dell’Arma, trovato senza vita nel 2008 vicino alla diga di Arce. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di una Fiat Marea, con un colpo di pistola al petto. Una nuova pista è emersa nel corso delle analisi, portando a ulteriori verifiche da parte degli esperti coinvolti nel caso.

Una nuova pista sulla morte del brigadiere dell’Arma Santino Tuzi trovato cadavere l’11 aprile 2008 all’interno di una Fiat Marea parcheggiata vicino la diga di Arce in località Sant’Eleuterio, con un colpo di pistola al petto. Il sottufficiale è stato coinvolto nell’omicidio di Serena Mollicone.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Omicidio Mollicone, Tersigni in aula: "Tuzi mi disse di aver visto Serena entrare in caserma"L'ex comandante della caserma dei carabinieri di Fontana Liri ha potuto finalmente riferire in aula l'importante confidenza fatta dal brigadiere il... Omicidio Mollicone, il testimone chiave: “Tuzi mi disse in confidenza che una ragazza era entrata in caserma”Oggi per la prima volta è stato ascoltato in tribunale il carabiniere testimone chiave Gabriele Terzigni, al quale Santino Tuzi suo sottoposto e...