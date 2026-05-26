Tre serate di teatro internazionale in programma da giovedì a sabato prossimo alla Villa Masini a Ravenna (via di Massa 33) con la ‘ Ravenna Shakespeare Company ’, che propone due spettacoli in lingua originale inglese. A partire dalle 18, la dimora storica e i suoi due ettari di giardino — tutelati dalle Belle Arti — diventeranno un palcoscenico naturale d’eccezione per cittadini e turisti. La prima performance inizierà alle 18 all’antica ghiacciaia della villa con ‘ Follia di mezza estate ’, una reinterpretazione comica dell’atto finale di ‘A Midsummer Night’s Dream’. Venticinque minuti di teatro pensati anche per i più giovani, per scoprire la musicalità dell’inglese attraverso il divertimento e l’azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Shakespeare in lingua originale

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