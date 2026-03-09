A Roma, UCI Cinemas presenta una nuova programmazione dedicata al cinema in lingua originale, includendo titoli in inglese e spagnolo. La rassegna propone film selezionati che verranno proiettati senza doppiaggio, offrendo così agli spettatori un’esperienza più autentica. La proposta mira a valorizzare le versioni originali delle pellicole e si rivolge a chi desidera vivere il cinema nella sua forma più fedele.

Cosa: La nuova rassegna cinematografica in lingua originale (inglese e spagnolo) proposta da UCI Cinemas.. Dove e Quando: UCI Cinemas Porta di Roma, Parco Leonardo, Roma Est e UCI Luxe Maximo, per tutto il mese di marzo 2026.. Perché: Per riscoprire il piacere di una recitazione autentica e immergersi nelle sfumature linguistiche dei grandi titoli internazionali.. La capitale si conferma ancora una volta un polo vitale per la cultura cinematografica internazionale. Nel mese di marzo 2026, gli appassionati del grande schermo avranno l'opportunità di vivere un'esperienza visiva diversa, grazie alla nuova rassegna di film in lingua originale proposta dal circuito UCI Cinemas.

© Ezrome.it - Cinema in Lingua Originale a Roma: La Programmazione UCI

