Oscar 2026 | Rai 1 con Matano lingua originale e esperti

Oggi, domenica 15 marzo 2026, si tiene la 98ª edizione degli Oscar, i premi più importanti del cinema mondiale. L’evento viene trasmesso in diretta su Rai 1 e vede alla conduzione Alberto Matano. La cerimonia si svolge con la presenza di esperti e la trasmissione viene mantenuta in lingua originale. La serata offre una panoramica degli incontri e delle premiazioni più attese dell’anno.

La 98ª edizione dei premi più prestigiosi del cinema mondiale si svolge oggi, domenica 15 marzo 2026, con la diretta su Rai 1 condotta da Alberto Matano. L’evento inizia alle 23.30 e vedrà al fianco del conduttore una squadra di esperti tra cui la scenografa Francesca Lo Schiavo, già vincitrice di un Oscar, e i critici Paola Jacobbi, Stefano Della Casa e Federico Pontiggia. Oltre alla conduzione italiana, il collegamento in tempo reale partirà dal Dolby Theatre di Los Angeles grazie all’inviato Mattia Carzaniga, che racconterà l’atmosfera del red carpet e della parata delle star hollywoodiane. La trasmissione offre anche la possibilità agli spettatori di seguire la cerimonia nella lingua originale, senza traduzione simultanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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