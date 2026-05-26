Oltre mille ospiti nei Cas riminesi Petitti Pd | Il lavoro è la chiave il modello Confindustria funziona

Notizia in breve

Oltre mille persone sono state ospitate nei Centri di accoglienza straordinaria di Rimini. Durante un evento di formazione del Pd a Bologna, un rappresentante del partito ha affermato che il lavoro rappresenta la soluzione principale e che il modello di gestione adottato da Confindustria funziona. La discussione si è concentrata sulla sicurezza e sulla gestione dei flussi migratori, con un focus sul ruolo del lavoro nell’integrazione e nella stabilità.