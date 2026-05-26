Oltre mille ospiti nei Cas riminesi Petitti Pd | Il lavoro è la chiave il modello Confindustria funziona
Oltre mille persone sono state ospitate nei Centri di accoglienza straordinaria di Rimini. Durante un evento di formazione del Pd a Bologna, un rappresentante del partito ha affermato che il lavoro rappresenta la soluzione principale e che il modello di gestione adottato da Confindustria funziona. La discussione si è concentrata sulla sicurezza e sulla gestione dei flussi migratori, con un focus sul ruolo del lavoro nell’integrazione e nella stabilità.
Se ne è parlato a Bologna nel corso della giornata di formazione del Pd dedicata al tema della sicurezza. Nella provincia di Rimini sono oltre 1.000 le persone ospitate nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria), un dato che conferma il ruolo significativo del territorio nei percorsi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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