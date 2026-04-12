Superamento ghetti ultimi ospiti dellex Cara di Borgo Mezzanone trasfertiti nei Cas | Restiamo umani
Negli ultimi giorni sono stati completati i trasferimenti degli ultimi ospiti dell’ex Cara di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, che fa parte delle operazioni di riconversione delle strutture dedicate all’accoglienza dei richiedenti asilo. Le persone presenti nella struttura sono state trasferite nei Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas), come previsto dal procedimento di chiusura e riqualificazione. La fase di spostamento si inserisce in un piano più ampio di superamento dei ghetti.
Nell'ambito delle operazioni di riconversione degli ex Cara (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale), è in corso il trasferimento degli ultimi ospiti della struttura di Borgo Mezzanone, nel Foggiano.Tale operazione era stata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Più irregolari, più sfruttamento. Borgo Mezzanone non si supera con nuovi ghettidi Yvan Sagnet e Simona Moscarelli Borgo Mezzanone non è solo un luogo di degrado.
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