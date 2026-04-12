Superamento ghetti ultimi ospiti dellex Cara di Borgo Mezzanone trasfertiti nei Cas | Restiamo umani

Negli ultimi giorni sono stati completati i trasferimenti degli ultimi ospiti dell’ex Cara di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, che fa parte delle operazioni di riconversione delle strutture dedicate all’accoglienza dei richiedenti asilo. Le persone presenti nella struttura sono state trasferite nei Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas), come previsto dal procedimento di chiusura e riqualificazione. La fase di spostamento si inserisce in un piano più ampio di superamento dei ghetti.