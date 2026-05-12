Dopo tre anni dall’inizio del conflitto in Sudan, Amnesty International ha rivolto un appello alle organizzazioni italiane, evidenziando un aumento delle offensive contro la popolazione civile. La situazione nel paese continua a peggiorare, con violenze che coinvolgono le parti in guerra e causano gravi conseguenze per i civili. La ONG sottolinea come le azioni militari siano diventate sempre più brutali nel corso degli anni.

R oma, 12 mag. (askanews) – In Sudan, a tre anni dall’inizio del conflitto per Amnesty International le parti in guerra intensificano la brutale offensiva contro la popolazione civile. Una dichiarazione che arriva alla vigilia dell’anniversario dello scoppio delle ostilità, il 15 aprile. Leggi anche › Sudan, 3 anni di guerra sul corpo delle donne. «Dagli stupri di massa alla storia di Hadja» Ogni spostamento delle linee del fronte ha lasciato dietro di sé morte e distruzione, con attacchi diretti e indiscriminati contro la popolazione civile, saccheggi e distruzione di infrastrutture civili, violenza sessuale diffusa, ostacoli alla consegna degli aiuti umanitari e attacchi di rappresaglia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Amnesty International lancia un appello con le organizzazioni italiane a tre anni dall'inizio del conflitto in Sudan

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AMNESTY INTERNATIONAL: DECRETO SICUREZZA L'ITALIA DI MELONI VA VERSO L'AUTORITARISMO

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